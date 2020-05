Claude (L'amour est dans le pré) : Caroline annonce leur rupture et dénonce une "souffrance morale"

S'il a marqué les téléspectatrices de l'Amour est dans le pré lors de sa participation en 2015, Claude n'avait pas eu de chance avec Cathy et Lydie, ses deux prétendantes, et n'avait pas réussi à trouver l'amour dans l'émission de dating de M6. Heureusement, peu de temps après, le propriétaire d'une pension pour chevaux rencontrait l'amour avec une certaine Caroline, dont il est aujourd'hui séparé.

Caroline annonce sa 3e rupture avec Claude

Après 5 ans de relation, celle-ci a décidé de rompre pour la troisième fois, comme elle l'a annoncé sur facebook : "La menace de ce virus nous oriente vers ce qui est essentiel, vers ce qui nous rend heureux...et nous éloigne de ce qui nous pèse... C'est donc tout naturellement que j'ai, pour la 3ème fois quand même !, mis un terme à la relation, stérile, sans avenir, énergivore, chronophage...qui m'a apporté si peu de moments heureux et tant de souffrance morale". Après une première rupture en décembre 2018, ils se séparaient fin 2019 avant de se remettre à nouveau ensemble.

Elle s'en prend au propriétaire d'une pension pour chevaux

Une rupture qui, visiblement, s'est mal passée puisqu'elle n'épargne pas l'agriculteur et balance sur son comportement : "En effet, depuis 5 ans, je vis seule et je reconstruis ma vie seule... Claude n'a pas voulu m'intégrer à son quotidien, n'a rien voulu construire avec moi non plus, n'a aucun projet pour nous deux... C'est son choix. Il a eu le temps de réfléchir en 5 ans..." Finalement, elle a décidé de mettre fin à leur relation le 29 avril pour "reprendre sa liberté".