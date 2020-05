Chase Stokes (Outer Banks) : son meilleur ami est la star d'une autre série de Netflix

Avant d'être la star d'un show Netflix, Chase Stokes avait fait de la figuration dans la saison 1 de Stranger Things et joué un petit rôle dans le téléfilm La maison sur la plage avec Chad Michael Murray, Minka Kelly et Andie MacDowell. Quant à Jeremy Pope, il était surtout connu au théâtre puisqu'il avait été nommé aux Tony Awards en 2019 pour ses prestations dans Choir Boy et Ain't Too Proud. Leurs personnages de John B dans Outer Banks et d'Archie Coleman dans Hollywood (qui ne fait pas partie des personnages qui ont vraiment existé) sont donc leurs premiers grands rôles.

"Nous nous connaissons depuis le collège"

Dans la légende de son post, Jeremy Pope a même avoué qu'il connaît l'acteur d'Outer Banks depuis longtemps : "Chase Stokes et moi nous connaissons depuis le collège. Même classe de fin d'études au lycée". Eh oui, cela fait donc plusieurs années qu'ils sont potes et ont même été ensemble au lycée de Timber Creek à Orlando, en Floride. "Je suis très reconnaissant de faire ce voyage aux côtés de mon ami d'enfance. Je serai fier de gérer tous les comptes de ses fans" a-t-il même confié.

Un sentiment de joie et de fierté partagé par Chase Stokes. "Fier de cet homme, et des années de travail acharné" a-t-il écrit, "Merci @netflix pour nous avoir offert cette folle balade. Il a aussi passé le lycée avec de bonnes notes. Moi, par contre... c'était pas ça. Je t'aime".