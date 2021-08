Charli D'Amelio séparée de Chase Hudson : elle revient sur sa "rupture terrible"... provisoire ?

Charli D'Amelio évoque sa rupture avec Chase Hudson alias LILHUDDY

Grâce à ses vidéos TikTok, Charli D'Amelio est devenue une star des réseaux ! Elle et sa soeur Dixie D'Amelio ont même des salaires impressionnants pour leurs âges, tant elles font partie des influenceuses les plus suivies au monde. Et leur succès est tel que Charli D'Amelio et Dixie D'Amelio vont avoir leur propre série télé-réalité, The D'Amelio Show. Un peu comme L'incroyable famille Kardashian (Keeping Up with the Kardashians) qui s'est arrêtée récemment. Et alors que le premier épisode sera diffusé le 3 septembre 2021 sur Hulu, The D'Amelio Show (qui comporte 8 épisodes) a dévoilé son trailer. Et dans les images inédites, elle parle de son ex, Chase Hudson alias LILHUDDY.

Charli D'Amelio et Chase Hudson étaient membres de la Hype House, la maison des plus gros influenceurs de TikTok aux USA. Et dans sa télé-réalité, celle dont le compte secret a atteint 1 million d'abonnés en 24 heures a parlé de sa rupture avec Chase Hudson. Elle avoue que "vivre une rupture publique était terrible" pour elle, car leur séparation était partout dans la presse mondiale. "C'était la bonne personne, au mauvais moment" a-t-elle même confié, certaine qu'il est donc l'homme de sa vie. Son amie Madi Monroe lui demande alors : "Tu l'aimes encore ?". Elle détourne le regard et on ne sait pas encore sa réponse, il faudra regarder le show pour le savoir.

"Nous sommes toujours des amis proches"

Charli D'Amelio avait annoncé sa rupture avec Chase Hudson en avril 2020 sur Instagram. "Cela me fait mal de dire cela, mais nous avons décidé que c'est ce qui est le mieux pour nous deux. Nous sommes toujours des amis proches et je ne changerais ça pour rien au monde !" avait-elle écrit, "Je suis désolée d'avoir attendu si longtemps pour vous le dire à tous. Je voulais prendre le temps d'y réfléchir par moi-même. Les ruptures sont difficiles pour tout le monde, donc je préfère vraiment ne plus en parler".

Depuis, Charli D'Amelio et Chase Hudson s'étaient montrés proches sur un red carpet, au point de relancer la rumeur de couple. Mais elle avait alors démenti sortir de nouveau avec l'influenceur, ils sont simplement toujours très potes et complices.