Charli D'Amelio de nouveau en couple avec Chase Hudson ? Elle répond

Charli D'Amelio et Chase Hudson sont restés en couple plusieurs mois avant de se séparer. Lil Huddy s'est ensuite retrouvé accusé d'avoir trompé son ex-petite amie avec Nessa Barrett, mais il a vite démenti la rumeur d'infidélité. En revanche, oui, il a bien embrassé l'ancienne girlfriend de Josh Richards après sa rupture avec Charli. Cette histoire appartient aujourd'hui au passé, d'autant plus que Chase Hudson et la petite soeur de Dixie D'Amelio sont de nouveau proches.

Charli D'Amelio et Chase Hudson de nouveau en couple ?

Le chanteur a même invité Charli D'Amelio dans le clip de son nouveau single America's Sweetheart, qui parlerait d'ailleurs de leur relation. Leurs retrouvailles ont pas mal fait réagir, mais ont surtout soulevé une question en particulier : se seraient-ils remis en couple ? Les internautes ne seraient pas contre cette idée sauf qu'ils vont être déçus d'apprendre que ce n'est pas le cas : "Nous sommes amis. Nous sommes sortis ensemble, mais maintenant, nous sommes potes. Nous sommes très proches", a confié la première star à avoir atteint 100 millions d'abonnés sur TikTok aux paparazzi lors d'une soirée en l'honneur de son ex.

Les photographes ont essayé d'obtenir d'autres informations auprès de Chase Hudson, mais ce dernier n'a pas souhaité répondre à leurs questions. Aussi incroyable que cela puisse paraître, certains ex restent proches après leur séparation, c'est sûrement le cas de Charli D'Amelio et Lil Huddy, tout simplement.