Charli D'Amelio avoue qu'elle n'a pas écrit elle-même son livre "Essentially Charli" !

Le 1er décembre 2020, Charli D'Amelio a sorti son premier bouquin Essentially Charli : The Ultimate Guide To Keeping It Real dans lequel elle partage qui elle est vraiment derrière cette étiquette de star, mais aussi, des conseils pour devenir famous, réussir sur TikTok, ou sur les réseaux sociaux tout court, ou encore pour garder les pieds sur terre quand on devient célèbre. Son livre est donc très personnel, mais lors de sa promo, l'ex de Chase Hudson a oublié de partager une info importante : elle ne l'a pas écrit elle-même. Ah bon ?

Dixie D'Amelio balance un dossier sur sa soeur Charli D'Amelio

Balancée par sa grande soeur Dixie D'Amelio dans l'émission Views présentée par David Dobrik, sur YouTube, Charli a expliqué le réel processus de création de Essentially Charli : The Ultimate Guide To Keeping It Real : "J'étais au téléphone avec une femme, je ne l'ai donc pas écrit moi-même, physiquement. Je lui dictais les mots, elle les écrivait et puis elle s'est occupée de la mise en forme du livre. Ça a pris quelques jours. Je lui parlais et elle me posait des questions. J'ai quand même relu le tout plusieurs fois avant la publication. Si je l'avais écrit moi-même, il ne serait pas sorti tout de suite."

Les fans de Charli D'Amelio verront-ils le livre, qualifié de "motivant" et "positif" d'un autre oeil après cette confidence ? En tout cas, la star de TikTok ne s'arrête plus dans ses projets puisqu'elle sera bientôt à l'affiche de sa propre émission de télé-réalité, sur Hulu, avec ses parents, Marc et Heidi et Dixie D'Amelio : "On est impatient de partager notre vie avec vous. Notre quotidien à Los Angeles. Et on a hâte que vous nous connaissiez un peu mieux", ont annoncé les D'Amelio's.