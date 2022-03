Charithra Chandran (La Chronique des Bridgerton) victime de racisme à cause de la série : elle dévoile des propos déplacés

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton est peut-être centrée sur Jonathan Bailey (Anthony), qui permet à l'acteur de nous faire oublier l'absence de Regé-Jean Page (Simon), mais Charithra Chandran n'est pas loin de lui voler la vedette dans le coeur de certains fans tant elle brille à l'écran à travers son rôle d'Edwina Sharma, la jeune prétendante du frère de Daphné (Phoebe Dynevor). Un succès mérité pour la comédienne qui vient adoucir une histoire qui n'avait pas débuté de la meilleure des façons.

Charithra Chandran victime de racisme... par ses proches

Au détour d'une interview accordée au Telegraph, Charithra Chandran a au contraire révélé que certains de ses "amis" avaient eu au préalable des propos déplacés vis-à-vis de l'évolution de sa carrière. "Certains estimaient que mon succès n'était dû qu'à un quota lié à la diversité", a-t-elle ainsi soufflé.

"J'ai même eu des amis qui m'ont dit, 'Oh, tu as obtenu ce rôle parce que tu es marron' et ça m'a vraiment blessée", a poursuivi l'actrice de 25 ans, très marquée par ces allusions. Elle l'a rappelé, de telles remarques sont particulièrement blessantes et peuvent avoir de tristes conséquences, "Ce qui est véritablement effrayant, c'est que vous pouvez vous-même commencer à y croire et penser, 'La seule raison pour laquelle j'ai été choisie pour Edwina c'est parce qu'ils recherchaient simplement une famille indienne'".

Heureusement, Charithra Chandran a eu le bon réflexe de ne pas laisser ces critiques entrer dans sa tête et a préféré mettre toute son énergie dans son interprétation. Une gestion intelligente qui lui a ainsi permis de nous bluffer grâce à son talent, mais qui a également été guidée... par son expérience.

La comédienne milite pour davantage d'inclusivité

Toujours auprès du Telegraph, la comédienne a effectivement déploré une triste réalité : ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée à un racisme décomplexé. "Certains personnes m'ont déjà dit, 'Tu serais plus jolie si tu avais la peau plus claire, comme ta grand-mère'. Et ils tentaient de blâmer mon grand-père pour m'avoir donnée un tel teint", s'est-elle souvenue.

Aussi, c'est peu dire que Charithra Chandran est aujourd'hui la première fan de Bridgerton pour les barrières qu'elle arrive à franchir et les idées reçues qu'elle brise, "J'ai le sentiment que ce que fait Bridgerton pour la télé est l'équivalent de ce qu'a fait Hamilton avec le théâtre. Cela encourage une partie totalement différente du public à regarder des séries historiques et ça nous donne l'impression d'être enfin visibles à l'écran."

Selon l'actrice, alors même que l'on est pourtant en 2022, il existe encore un paradoxe qu'elle n'arrive pas à comprendre et qu'il est temps de vaincre, "Je me suis toujours demandé pourquoi on accepte des aliens et autres super-héros à l'écran, mais que l'on a du mal à accepter une princesse marron ou noire. Est-ce vraiment là que vous dessinez une ligne ?"

Une nouvelle preuve que l'inclusivité est importante et peut changer des vies.