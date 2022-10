Chainsaw Man : aviez-vous remarqué TOUTES ces références à ces films cultes dans le générique ?

Les fans d'animation japonaise sont clairement les personnes les plus heureuses au monde à l'heure actuelle. Après les retours de My Hero Academia et Spy x Family, le lancement de Blue Lock et le début de la conclusion tant attendue (et inespérée) de Bleach, c'est désormais Chainsaw Man qui vient de débarquer sur nos écrans.

Chainsaw Man impressionne tout le monde

Après de longs mois d'attente - et alors que Tatsuki Fujimoto a récemment débuté la partie deux de son manga, c'est en effet ce mardi 11 octobre 2022 que TV Tokyo (Japon) et Crunchyroll (France) ont débuté la diffusion de la saison 1 de cette adaptation signée MAPPA.

Et sans surprise, alors que le studio est déjà à l'origine des plus grands anime de ces dernières années (L'Attaque des Titans), les équipes ont profité de l'épisode 1 pour nous promettre un énième banger. Animation sur-vitaminée, censure laissée au placard, violence magnifiée à l'écran, graphismes incroyables... les premiers pas de Chainsaw Man sont un pur régal et nous font comprendre que l'on va manger Gucci pendant des semaines.

Un générique ultra référencé

Preuve ultime que MAPPA a soigné cette adaptation comme jamais, le studio a également respecté l'amour de Tatsuki Fujimoto pour la pop-culture, et plus particulièrement le cinéma Hollywoodien, à travers un générique aussi fou que jouissif. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, en plus d'une musique signée Kenshi Yonezu déjà bien kiffante, les images forment de leur côté un enchaînement de magnifiques références. C'est beau et bien trouvé : on ne peut que valider.

Massacre à la tronçonneuse (1974)