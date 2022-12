Ce film français avait pour but de dégoûter tout le monde, et il a plutôt bien réussi son pari ! Dépêchez-vous, il va bientôt disparaître

Présenté au festival de Cannes, il avait été taclé de "film le plus nul de l'histoire du cinéma"

Assassin(s) avait été présenté au festival de Cannes en 1997... et avait créé polémique. 20 ans après, Premiere a fait le point en racontant dans un article "Oral story : l'histoire secrète d'Assassin(s) de Mathieu Kassovitz". Gérard Lefort, ancien journaliste à Libération, se souvient des vives réactions à Cannes, après la projection : "Des gens qui se lèvent, des portes qui claquent. Mais ça fait partie du cirque cannois. À la fin, ça criait mais il y avait quand même des applaudissements".

>> L'un des films de science-fiction les plus sous-estimés de ces dernières années est dispo sur Amazon Prime Video <<

Et il est même écrit dans la critique du Figaro que c'est "le film le plus nul de l'histoire du cinéma". Une phrase qui n'a pas plu, forcément, à Mathieu Kassovitz : "Ça ne m'a pas fait rire, cette critique. C'était malheureux de voir que j'étais autant dans le vrai. Je m'attendais à un rejet parce qu'on l'avait un peu programmé : on n'avait pratiquement fait aucun média. Les mecs ça les a rendus fous et donc c'était très facile pour eux de nous démonter après. Surtout que le film leur disait : 'Vous êtes tous des cons...'".

"Mon but, c'était que les gens sortent de la salle avant la fin du film"

Mais Mathieu Kassovitz a plutôt bien réussi son pari, car il avait pour but de dégouter tout le monde. "Il a commencé à me parler du prochain film qu'il voulait faire, quelque chose en rupture, d'après un court-métrage que je n'avais pas vu. Il m'a dit : 'Avec La Haine il y a un problème, j'ai même eu de bonnes critiques dans Le Figaro. Donc c'est que je me suis trompé quelque part'" a expliqué Nicolas Boukhrief.

Le réalisateur a confirmé : "Mon but, c'était que les gens sortent de la salle avant la fin du film. C'était à l'époque de Tarantino et toutes ces merdes d'ultra violence, et je voulais rappeler aux gens ce qu'est la vraie violence".

Le film quitte Amazon Prime Video le...

Si tu veux découvrir ou revoir Assassin(s), il va falloir te dépêcher : le film de et avec Mathieu Kassovitz quitte le catalogue de Prime Video le 15 décembre 2022. Tu sais ce qu'il te reste à faire.