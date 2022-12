Ce film de science-fiction de l'équipe de Star Wars et Alien a fait un flop total et a conduit son réalisateur à la faillite

À la fin des années 80, il y avait deux franchises qui avaient tout pour plaire : Star Wars et Alien. Le producteur Gary Kurtz avait travaillé avec George Lucas sur la première saga, mais après une petite déception, il a suivi sa propre voie et a réalisé un film de science-fiction mettant en vedette Mark Hamill et Bill Paxton, les deux visages les plus populaires de l'époque. Il y avait de bons ingrédients, mais cela a fini par être un désastre qui a finalement mis Kurtz en faillite. Voici sa triste histoire.

Gary Kurtz et son projet maudit

Gary Kurtz est un producteur à la carrière courte, mais intense à Hollywood. Il a commencé avec George Lucas dans American Graffiti (1973) et l'a accompagné dans les deux premiers volets de Star Wars : Un nouvel espoir et L'empire contre-attaque. Mais ce duo à succès s'est séparé après 1980 en raison de différences créatives concernant la saga galactique. Suite à cela, Gary Kurtz a produit Dark Crystal (1982), un bijou fantastique de Frank Oz ; et Oz, un monde extraordinaire (1985), la suite non officielle du Magicien d'Oz qui, malgré un mauvais accueil au box-office, a reçu des critiques mitigées et a été nommé pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux.

>> "Une dinguerie", "incroyable", "10/10" : ce film cartonne partout dans le monde sur Netflix, et ce n'est que le début <<

Pour cette raison, lorsqu'il s'est lancé dans le projet Slipstream, Le souffle du futur, avec le réalisateur Steven Lisberger, qui venait de réaliser Tron (1982) - un film important pour la science-fiction des années 80 - et les stars de Star Wars et Alien, Mark Hamill et Bill Paxton, tout semblait indiquer que ce serait un blockbuster, mais il y avait un obstacle monumental.

Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les problèmes qui ont fait d'une production avec autant de potentiel un projet raté. Le producteur Gary Kurtz aurait été au milieu d'une procédure de divorce pendant le tournage, et lorsqu'il a perdu son procès, il a été confronté à une grosse perte d'argent. De même, il a perdu ses revenus des films Star Wars, qui ont servi à financer ce film. Par conséquent, il semble qu'ils n'avaient pas beaucoup de ressources et, à en juger par le résultat final, ils ont réussi du mieux qu'ils pouvaient.

>> Netflix : le plus mauvais film est français et possède la magnifique note de 0/100 ! Cocorico... <<

À la fin du tournage, Gary Kurtz était fauché et n'a rien fait de vraiment remarquable par la suite. Son projet suivant est Le Voleur et le Cordonnier, un film d'animation dont la réalisation, pleine de retards et de difficultés, mérite un sujet à part.

Un film qui est passé inaperçu au box-office

Le film avait l'air si mauvais que le producteur ne voulait pas qu'il voie la lumière. Il a eu une sortie très limitée au Royaume-Uni et en Australie, où il n'a rapporté que 66 000 dollars. Aux États-Unis, il n'a même pas été projeté en salles et a été distribué directement en VHS. Il n'y a aucune trace du blockbuster qu'il était censé être, et c'est plus proche d'un film fait pour la vidéo.

>> Ce film de Noël sur Netflix est probablement l'un des pires : on a quand même testé de le regarder <<

Le film nous plonge dans un futur proche où la Terre est détruite par la pollution. Les tremblements de terre et les inondations qui en ont résulté ont forcé la société à chercher refuge dans les canyons, où ils vivent en communautés. En parallèle, un vent fort connu sous le nom de Slipstream frappe la planète et oblige les hommes à se déplacer uniquement en avion. Bill Paxton joue le rôle d'un chasseur de primes entêté, téméraire et aventureux - cela ne ressemble-t-il pas à quelqu'un de Star Wars ? - qui kidnappe un fugitif accusé de meurtre. Tout en réclamant la récompense, ils sont poursuivis par des agents de sécurité et de leur évasion naîtra une relation très étroite.

Nombreux sont ceux qui pensent que ce même scénario dans d'autres mains aurait très bien fonctionné et proposent même de le refaire aujourd'hui. Kurtz lui-même prétend que le scénario original était beaucoup plus violent, mais ces scènes, qui auraient rendu le film plus cohérent, n'ont jamais été filmées.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.