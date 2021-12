Cassandra (La Villa 6) et Théo, la rupture ? "Ça a été brutal", la candidate confirme et souffre

A quelques heures du réveillon de Noël, l'ambiance n'est pas à la fête pour Cassandra. Comme vient de l'annoncer la jeune femme sur ses réseaux sociaux, elle est aujourd'hui célibataire après une relation plus que mouvementée avec Théo ces derniers mois. Et à en croire ses propos, même si leur histoire ne semblait pas assez stable pour avancer correctement (Théo était accusé de la tromper régulièrement), elle a encore beaucoup de mal à vivre cette rupture.

Cassandra confirme sa rupture d'avoir Théo

"Je n'ai jamais pris la parole sur les réseaux parce que (...) le fait de vous en parler je pense que pour moi ça actait la chose et ça mettait un point final à notre relation, a confessé la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6. C'est un sujet sensible. Moi le point final je ne le voulais pas."

Elle l'a ensuite précisé, alors que leur séparation remonte à près d'un mois maintenant, elle ne s'imaginait pas vivre une telle situation, "Ça a été très brutal, je ne m'y attendais pas du tout. Tellement pas que pour 2022 on avait plein de projets. On devait beaucoup voyager, on devait faire plein de choses."

"C'est moi qui souffre de cette rupture"

Pourtant, elle en a conscience, leur couple ne fonctionnait pas comme il aurait dû. Invitée à prendre du recul sur leur histoire, elle a finalement confessé que Théo avait "80% des tords dans la relation", avant de préciser plus loin : "Je m'en suis voulue alors qu'au final ce n'est pas à moi de m'en vouloir".

Une réflexion importante pour se reconstruire, d'autant plus qu'elle le sait, elle est celle qui a le mauvais rôle aujourd'hui : "On ne va pas se mentir, c'est moi qui souffre de cette rupture, c'est moi qui ai pris cher parce que ce qui s'est passé sur la fin ça a été compliqué pour moi." Et visiblement, c'est cette douleur qui fait que des retrouvailles à l'avenir semblent désormais peu probables.

Malgré ses sentiments pour Théo, Cassandra ressent surtout une colère profonde d'avoir vu son ex tout jeter et abandonner afin de la laisser seule avec leurs plans. "Je n'ai pas de haine quand je parle [de Théo], mais j'en ai quand même en moi, parce que je suis très déçue en fait, a-t-elle soufflé. Je suis surtout très déçue, et en colère que cette personne pour qui j'ai tout donné, qui m'a tout donné... Que cette relation pour laquelle on s'est battue puisse se finir comme ça."

Entre cette rupture et la récente séparation entre Raphaël Pépin et Tiffany, le monde de la télé-réalité ne va pas très bien en ce moment...