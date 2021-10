Caroline (N'oubliez pas les paroles) aidée par Nagui ? Les coulisses de l'émission dévoilées

Caroline aidée par Nagui dans N'oubliez pas les paroles ?

C'est la Maestro du moment, Caroline semble être dans son élément sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Présente dans l'émission depuis le 18 septembre 2021, la candidate comptabilise déjà plus de 30 participations et une cagnotte qui a récemment dépassé les 250 000€. Pourtant, comme elle l'a confié auprès de Femme Actuelle, ce n'est pas toujours simple pour elle de performer devant la caméra.

Interrogée sur les conditions de tournage du célèbre programme de France 2, Caroline a dans un premier temps confessé, "C'est fatigant. Les plus stressantes sont la première de la journée et l'avant-dernière", avant de préciser plus loin que l'enchaînement des affrontements était parfois difficile à gérer, "On a une petite pause à la moitié du tournage. Mais la deuxième partie de journée est assez difficile, physiquement. On est fatigué, on a mal aux jambes, on bafouille... Quand on a huit émissions qui viennent de passer, on finit par perdre la concentration."

"Il nous ramène un peu à la raison"

Aussi, la candidate ne l'a pas caché, Nagui n'hésite jamais à l'aider quand il sent qu'elle est moins en forme. Là où l'animateur est logiquement censé garder un rôle neutre, il ne pourrait pas s'empêcher de la conseiller en-dehors des caméras, "Il m'aide et me dit de souffler pendant les pubs, de relâcher mes épaules. Il sent bien quand je suis un peu raplapla en fin de journée."

On vous rassure, il n'est toutefois pas question pour Nagui de favoriser Caroline vis-à-vis des autres participants, mais le présentateur historique de l'émission a suffisamment d'expérience pour savoir comment remobiliser ses chanteurs afin que le spectacle soit au rendez-vous à l'écran, "Il y a eu deux, trois fois, où il a senti que j'étais un peu essoufflée, et m'a dit : 'On respire, il faut y retourner, ce n'est pas le moment de baisser les bras !' C'est vrai que des fois, quand on atteint certains paliers ou objectifs, on a tendance à se relâcher un peu, à se démotiver. Il nous ramène un peu à la raison."

Des confessions qui pourraient faire jaser - on le sait, les téléspectateurs adorent les théories du complot au sujet des différentes émissions d'argent, mais qui ne cachent pourtant aucune triche. La maestro l'a d'ailleurs assuré, quand elle ne tourne pas N'oubliez pas les paroles, elle côtoie très rarement Nagui, "Il n'y a pas beaucoup de moments off, donc c'est vrai qu'on le voit peu en dehors du plateau."