Carburant : ces vidéos de bastons prouvent que la pénurie d'essence est en train de rendre tout le monde hystérique

Depuis le 21 septembre, les raffineurs sont en grève chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, fournisseurs de carburant pour les stations services. Les employés demandent une revalorisation de leur salaire et bloquent les raffineries et dépôts de carburants. Résultat ? Du côté des stations, ça coince. Ce dimanche 9 octobre, le ministère de la Transition énergétique annonçait que 30% des stations manquaient d'au moins un carburant. Certaines sont même complètement à sec et les prix s'envolent. Dans les stations encore approvisionnées, les files d'attente sont longues, très longues. Et il ne faut pas grand chose pour que ça dérape.

>> Il y a de grandes avancées dans les carburants synthétiques pour les voitures, le problème c'est que personne n'y croit <<

Bastons pour de l'essence, ça va trop loin !

Sur Twitter, de nombreux internautes ont partagé leur frustration face à l'attente infinie ou aux stations fermées. Mais d'autres ont aussi partagé des images plus choquantes de bagarres dans les stations services. Au moindre incident (voiture qui double, temps de remplissage trop long...), les choses peuvent déraper et les automobilistes à bout en viennent facilement aux mains.

Des séquences quand même un peu hallucinantes que certains ont partagé sur le réseau social :