"Faut faire fermer cette gare", "de la merde au sol" : la gare du Nord a (encore) donné envie aux Franciliens de tout plaquer pour aller vivre en Corrèze

Gare du Nord en TT sur Twitter : "Faut faire fermer cette gare", "on n'en peut plus"

Ah Paris, ses trottoirs sales, ses métros blindés, son RER B avec du vomi (ou toujours en panne), sa gare du Nord délabrée où il y a toujours des problèmes... Entre les personnes sur les voies, les pannes de signalisations, les bagages oubliés ou encore le trafic perturbé pour un mouvement social (une manif quoi), il s'en passe des choses à la RATP, surtout à gare du Nord ! Et les usagers n'en peuvent plus, ils sont en PLS de devoir se serrer comme des sardines tous les matins pour aller bosser, et d'en plus se retrouver bloqués à cause de plusieurs problèmes, et accessoirement d'arriver en retard à leur taff à cause des transports en commun.

Sur Twitter, la gare du Nord était donc (encore) en TT ce mercredi 28 septembre 2022. Et les internautes ne se sont pas privés pour pousser un énième coup de gueule : "Tu sais que tu vas passer une journée galère quand tu vois gare du Nord en top tendance", "Gare du Nord, c'est une dinguerie, faut faire fermer cette gare", "Gare maudite", "Mais gare du Nord ils l'ont construite avec des legos ou quoi, tous les jours les mêmes problèmes", "En 1h, y'a eu 3 problèmes différents à gare du Nord : personnes sur les voies, panne de signalisation et BAGAGE OUBLIÉ, on n'en peut plus".