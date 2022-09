"C'est la guerre", "aidez-moi pitié"... : le RER B (encore et encore) en panne, les usagers en PLS sur Twitter

Le RER B fait encore des siennes, les twittos en ont marre mais alors vraiment marre

Les galères du RER B, acte 300 000 ! Qui dit nouveau jour, dit nouvelle manière de passer du temps, beaucoup de temps, dans le RER B. Parce que oui, Paris est connue pour ses lieux culturels, ses restaurants à la mode, ses rues pavées, ses palaces, sa Fashion Week, mais aussi pour son fameux RER B. On est loin, mais alors trèèèèèèèèès loin de l'image idyllique de la capitale vue dans la série Emily in Paris sur Netflix.

En réalité, point de Lily Collins et de chambre de bonne en parfait état et faisant 50 mètres carrés, mais plutôt des transports en commun vieillots et blindés de monde. Et le RER B fait partie des champions niveau retards, disfonctionnements et galères de bon matin. Sur Twitter, les usagers ont craqué, entre rage et désespoir.