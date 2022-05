Candice Renoir : une saison 11 finalement commandée ! France 2 sauve sa série et tease un changement

Après des mois d'absence, c'est ce vendredi 20 mai 2022 que France 2 débute la diffusion de la saison 10 de Candice Renoir, toujours portée par Cécile Blois. Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs tant les enquêtes de l'héroïne se révèlent toujours aussi passionnantes qu'étonnantes, et ce n'est pas la seule.

Candice Renoir sauvée de l'annulation

Souvenez-vous, c'est en décembre dernier que France Télévisions avait annoncé que la série allait s'arrêter au terme des nouveaux épisodes à venir ce printemps. Une décision qui avait déçu de nombreux fans à l'époque, même si, dans les faits, celle-ci ne marquait pas réellement la fin des aventures de l'enquêtrice. En effet, à l'instar de Fais pas ci, Fais pas ça avec ses primes occasionnels, France Télévisions avait déjà prévu de faire revenir ponctuellement la série à travers quelques téléfilms spéciaux.

Et bien aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est justement le tournage du premier d'entre eux qui a finalement convaincu le groupe de donner une nouvelle chance à Candice Renoir en annulant... son annulation. "L'idée est venue lorsque nous avons commencé à travailler sur le premier épisode spécial de 90 minutes. Nous nous sommes dit qu'en la changeant de lieu, avec ce que cela implique de nouvelles relations, de nouveaux collègues et de nouveaux décors, il y avait encore du potentiel", a notamment révélé Anne Holmes (directrice des programmes de France Télévisions) auprès du Parisien.

Une saison 11 très différente

Résultat ? "Nous avons lancé l'écriture d'une saison 11, composée de 6 épisodes de 52 minutes", a-t-elle ensuite annoncé. Et si on ne connait pas encore leur date de sortie/diffusion, on sait déjà qu'ils nous promettent une suite différente portée par "de nouveaux personnages et de nouvelles rivalités". Une évolution qui pourrait en déconcerter certains, même si Anne Holmes l'a promis, la série n'oubliera pas pour autant ses racines qui ont fait son succès, "On pourrait envisager de faire quelques clins d'oeil à Sète car Candice ne peut pas complètement zapper ces dix ans".

Pour l'anecdote, la première véritable enquête de Candice Renoir loin de Sète qui sera mise en scène dans le téléfilm se déroulera en Corse.