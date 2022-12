Camping : une star de la saga est décédée des suites d'un cancer

Mylène Demongeot victime d'un cancer

Ce jeudi 1er décembre, l'écrivain Henry-Jean Servat a annoncé le décès de Mylène Demongeot au journal Midi-Libre. "Je suis dévasté d'avoir à faire-part de l'envolée au ciel ce jour de Mylène Demongeot, artiste si chérie et si jolie, actrice magnifique, amie adorée de plus de 40 ans, et militante très active de la défense des animaux. Repose en paix. Je t'aime pour toujours." a-t-il posté sur Twitter.

Agée de 87 ans, l'actrice avait annoncé en octobre dernier la récidive de son cancer du péritoine (une membrane qui recouvre et maintient en place la cavité abdominale et ses organes). Un cancer qui est revenu au début de l'année, avait-elle confié en octobre à France Dimanche. "C'est quand même une sacrée cochonnerie ce truc ! Vous vous pensez guérie et tout d'un coup, c'est reparti... c'est sans fin. Alors j'ai commencé la chimio. Mais après je ne sais combien de séances entre juin, juillet et août, j'étais à bout de force, ça me tuait" expliquait l'actrice qui depuis, expérimentait un nouveau traitement.

Mylène Demongeot, née Marie-Hélène Demongeot, a grandi à Nice avant de se faire connaître grâce à son rôle dans Les Sorcières de Salem en 1957. Les fans de cinéma l'ont aussi vue dans l'adaptation du roman de Bonjour tristesse, 36 Quai des Orfèvres, Les Trois Mousquetaires, la saga Fantômas et bien sûr dans les trois films Camping. En 2022, elle était aussi au casting du film Maison de retraite.