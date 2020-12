Mort de Claude Brasseur : l'acteur de Camping et La Boum est décédé, les hommages des internautes

Claude Brasseur est mort

Une autre légende vient de s'éteindre... Comme l'a annoncé son agent à l'AFP ce mardi 22 décembre 2020, Claude Brasseur est mort à l'âge de 84 ans : il rejoint donc la longue liste des stars décédées cette année, Christophe Dominici, Naya Rivera, Diego Maradona, Valérie Giscard d'Estaing, Sean Connery et on en passe. L'AFP a confié : "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père (le comédien Pierre Brasseur), au cimetière du Père-Lachaise."

Les circonstances de son décès n'ont pas encore été dévoilées, mais les internautes, ainsi que Nikos Aliagas et José Garcia, sont déjà nombreux à rendre hommage au grand acteur sur Twitter : "Putain d'année de merde adieu Monsieur", "Au revoir Jacky Pic, on vous aime", "Un immense acteur vient de nous quitter... Une partie de ma jeunesse s'envole au Paradis. Quelle infinie tristesse. Repose en paix", "Claude Brasseur est mort. L'année 2020 nous aura encore enlevé un immense comédien", peut-on lire.