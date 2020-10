Demain nous appartient : Alex et Flore vont-ils se mettre en couple ? Anne Caillon répond

"Alex est moins prêt à vivre une histoire d'amour que Flore"

Être trahi n'est jamais méga agréable, mais être trahi par son mari et sa meilleure amie, c'est encore plus horrible ! Chloé Delcourt en a fait l'expérience dans Demain nous appartient lorsqu'elle a cramé Flore et Alex au lit ensemble. Depuis, elle a demandé le divorce et n'adresse plus la parole à sa BFF, ou plutôt son ancienne BFF. Que peut-il bien arriver de pire ensuite ? Que Alex et Flore se mettent en couple ?

Une relation officielle entre ces deux personnages est-elle envisageable ? Anne Caillon s'est confiée à ce sujet en interview avec Allociné : "Ce qui est certain c'est que Chloé ne va pas pardonner aussi facilement. Pour elle, c'est la trahison ultime. (...) Je pense que lorsqu'on reçoit trop de coups, ça laisse quand même des cicatrices un peu profondes. On ne les répare pas comme ça, en un claquement de doigts. Donc ce n'est pas tout de suite que Chloé va pouvoir pardonner à Alex. Mais Alex reste très attaché à sa famille et je pense qu'il est moins prêt à vivre une histoire d'amour que Flore. Donc ça crée quand même un décalage entre eux deux."

"Je trouve quand même chouette que les gens réagissent"

Avec cette intrigue, Anne Caillon et Alexandre Brasseur reçoivent quelques critiques de la part des téléspectateurs. Comment l'interprète de Flore vit-elle cette situation ? "Je trouve quand même chouette que les gens réagissent. Et ils réagissent aussi parce qu'on leur parle de la vie. Et je pense que ce que traverse actuellement Chloé leur fait peur. Personne n'a envie d'être trahi par sa meilleure amie. Mais ça arrive. Après, pour tout vous dire, je me protège aussi pas mal de tout ça, je ne lis pas tous les commentaires", explique Anne Caillon.

Alexandre Brasseur, lui, n'était pas aussi serein qu'elle : "Il était plus préoccupé je pense. Parce que ça l'a un peu bousculé. Et il craignait un peu que le public nous déteste après ça. On touche aux Delcourt, c'est quelque chose. Ingrid et Alexandre représentaient ce couple installé, je les regardais presque comme un vrai couple." Sinon, attendez-vous à un nouveau drame dans Demain nous appartient, qui pourrait bien rapprocher Chloé (Ingrid Chauvin) et Alex !