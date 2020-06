Camping 4 : un nouveau film en préparation avec Franck Dubosc ? Le réalisateur est chaud

On ne sait pas à quoi ressembleront les vacances d'été cette année, la faute à l'épidémie de Covid-19, mais Fabien Onteniente semble déjà prêt à repartir en camping. Il y a quelques jours, le réalisateur était en effet de passage dans l'émission A la bonne heure sur RTL et, comme l'a repéré Première, il en a profité pour se confier sur l'avenir de sa saga cinématographique Camping portée par Franck Dubosc.

Camping 4 bientôt en route ?

Interrogé par Stéphane Bern sur la possibilité d'un nouvel épisode dans le futur (le dernier film en date remonte déjà à 2016), Fabien Onteniente s'est tout simplement montré ouvert à cette idée, "Je ne vous cache qu'on nous le réclame tout le temps, donc un moment donné il va falloir que l'on réponde à cette demande collective." Et bien évidemment, un tel film ne devrait pas se faire sans son éternel acolyte.

Le réalisateur l'a ensuite précisé, Franck Dubosc - l'interprète de Patrick Chirac, serait le premier à vouloir relancer la machine, "J'ai souvent Franck au téléphone. (...) On en parle. Il faut qu'il rechausse son maillot de bain, son moule-bite. Il y travaille [à rentrer dedans]".

A l'heure actuelle, le comédien n'a pas officiellement réagi à cette annonce, mais quand on connait son attachement à la saga et son personnage, on ne l'imagine pas dire non.