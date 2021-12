Camping Paradis : comment Laurent Ournac a réussi à intégrer sa fille dans la série

Laurent Ournac raconte le tournage de Camping Paradis avec sa fille : "Elle se met avec un casque" ou "elle rejoint les figurants"

C'est dans Mon incroyable fiancé que Laurent Ournac s'était fait connaître du grand public. Mais c'est dans la série Camping Paradis, où il joue le personnage de Tom Delormes (et avait parlé de la possible fin), que les téléspectateurs et téléspectatrices le suivent désormais. Ce lundi 6 décembre 2021, sur TF1, est diffusé un épisode spécial appelé "Les Bleus font du ski". Un épisode de Camping Paradis qui a été tourné à Morzine, en Haute-Savoie.

Et pour ce tournage, sa famille a pu venir voir l'acteur. Celui qui est en couple et marié avec Ludivine, avec qui il a deux enfants (une petite fille Capucine née en 2012 et un petit garçon Léon né en 2019), a expliqué à Gala que "ce sont souvent des petites sessions de deux-trois jours, tout dépend si ça tombe pendant les vacances scolaires...".

"Quand ma fille vient sur le tournage, elle se met avec un casque et écoute ou bien elle rejoint les figurants et fait de la figuration avec eux" a précisé Laurent Ournac, "Sa présence amène quelque chose d'apaisant". Laurent Ournac, qui a participé à la saison 4 de Danse avec les stars et a coprésenté les saison 6 et 7 de DALS avec Sandrine Quétier, était donc ravi d'avoir sa fille avec lui.

"Elle comprend la différence entre la réalité et la fiction"

Laurent Ournac était aux anges d'avoir sa famille sur le tournage de Camping Paradis et de pouvoir la voir entre les prises. Et en plus, il est très fier de sa fille : "Elle comprend la différence entre la réalité et la fiction, ce qui est déjà plutôt bien, parce que je vois que certains de ses camarades ont encore un peu de mal avec ça. Parfois, elle veut regarder des films qui sont un peu trop en avance sur son âge, je pense notamment à Harry Potter, et je n'hésite pas à lui dire que ce qui lui fait peur n'est pas la réalité".

Totalement admiratif de sa fille chérie, le papa a ajouté : "Même si l'effet est là, elle prend du recul sur comment les choses se passent. Elle est assez curieuse pour une petite fille de 9 ans".