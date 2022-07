Camille Lellouche enceinte et blasée par le futur papa : "Il est éclaté (...) Je lui fais la misère tout le temps"

Dans quelques semaines, Camille Lellouche deviendra maman pour la toute première fois. Une étape très importante dans la vie de la comédienne, qu'elle a tenu à partager sur la scène du Marrakech du Rire 2022, le célèbre spectacle d'humour créé par Jamel Debbouze.

Camille Lellouche fatiguée par sa grossesse

Comme on a pu le découvrir ce mardi 19 juillet 2022 lors de la diffusion du festival sur M6, elle et l'humoriste ont en effet mis en scène un petit sketch de quelques minutes afin de rebondir sur cette fameuse grossesse. Et à en croire les propos de Camille Lellouche, c'est avec beaucoup d'auto-dérision qu'elle vit cette étrange période.

"J'ai pris dix kilos Jamel... Je ressemble à une théière à Nar Nar. J'ai de la peau d'orange, de citron, clémentine, pamplemousse", s'est-elle dans un premier temps amusée à déclarer, avant d'ajouter plus loin, "J'ai le cul de ma tante, j'ai le cul de ta tante, j'ai le cul de la tante de tout le monde ici". Un sujet visiblement sensible, puisqu'elle ensuite précisé : "Et pire encore, j'ai le cul en V. Mais pas le V de Victoire ou des meufs Victoria Secret, non. J'ai le V de Va là-bas avec ton cul de vieille".

Le futur papa souffrirait au quotidien

Mais si l'humoriste est la première à se moquer gentiment d'elle et de l'évolution de son corps maintenant qu'elle est enceinte, elle n'est pas la dernière non plus à rire... de son compagnon. Habituellement très discrète sur sa vie privée, Camille Lellouche n'a pas hésité à décrire le futur papa comme quelqu'un qui serait "éclaté au sol".

A en croire ses propos, le pauvre serait devenu la petite victime de ses humeurs passagères. "Les hormones, c'est compliqué à gérer, a-t-elle confessé avec malice. Il est gentil, il me fait des massages, il me fait des gommages, il me fait le ménage..." De quoi prouver qu'il est au contraire à ses soins et attentionné afin de l'aider à traverser cette grossesse ? Oui, mais elle ne le lui rendrait pas de la meilleure des façons, "Je lui fais la misère tout le temps Jamel. (...) Et il voit pas que je l'aime ce fils de p*te".

Des confidences qui ont fait rire Jamel et les spectateurs dans la salle (mais beaucoup moins les téléspectateurs). Reste à savoir ce que le principal concerné en a pensé.