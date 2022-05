Camille Combal papa : sa femme Marie confirme avoir accouché de leur premier enfant

Ce qui veut donc dire que Marie Treille Stefani a bel et bien donné naissance à leur enfant, qu'elle et Camille Combal sont devenus les heureux parents d'un bébé. Mais l'animateur de Mask Singer, Danse avec les stars, Une famille en or ou encore Stéréo Club sur TF1 n'a donné aucun indice sur le sexe du bébé ou le prénom du bébé. Idem pour la maman, qui n'a rien révélé de plus.

Le 10 avril 2022, Marie Treille Stefani s'était montrée enceinte lors de sa chronique dans l'émission Bel et Bien diffusée sur France 2. La journaliste avait justement parlé de son accouchement qui était "imminent". "Je vous emmène dans le Venise des Alpes, Annecy, qui a été élue ville la moins stressante de France. Alors, bien sûr, pour des raisons évidentes d'accouchement imminent, je n'ai pas pu faire le déplacement. Donc notre journaliste s'en est chargée à notre place" avait-elle dévoilé.

Un couple discret

Camille Combal et Marie Treille Stefani sont en couple depuis des années. Ils s'étaient mariés en 2019. Mais les amoureux restent discrets sur leur vie privée et postent rarement des photos d'eux sur les réseaux. "Elle est journaliste et fait de la télé, mais on n'a pas envie de s'étaler sur notre vie privée. Elle ne tient pas à être réduite à 'la femme de', je pense..." avait expliqué l'ex-chroniqueur de TPMP à TV Magazine, "On a une vie très simple. Je me fais engueuler je ne passe pas l'éponge sur la table ou si je ne descends pas les poubelles".