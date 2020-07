Camila Mendes revient sur son soutien aux acteurs de Riverdale : "Ils sont devenus ma famille"

Depuis mars dernier, le tournage de Riverdale est interrompu à cause de la pandémie de Coronavirus. Mais même à distance, Camila Mendes continue de soutenir ses amis et partenaires de jeu. Le 21 juin, Cole Sprouse (Jughead), Lili Reinhart (Betty), Vanessa Morgan (Toni) et KJ Apa (Archie) ont été la cible de fausses accusations choquantes : sur Twitter, plusieurs comptes anonymes les ont accusés d'agressions sexuelles avant de démentir. Une chose que les principaux intéressés prennent très au sérieux : Lili Reinhart et Cole Sprouse ont annoncé qu'ils comptaient porter plainte. Une démarche que soutient Camila Mendes, qui s'était exprimée à ce sujet sur Instagram.

Camila Mendes revient sur son soutien aux acteurs de Riverdale

A l'occasion de la sortie de son nouveau film Palm Springs, dans lequel elle donne la réplique à Andy Samberg et Cristin Milioti et qui est dispo sur Hulu aux Etats-Unis, Camila Mendes a de nouveau évoqué ces accusations et expliqué pourquoi elle avait défendu les acteurs de la série qui l'a fait connaître. "Ce sont mes amis, ils sont devenus ma famille au fil des années. Il n'y a pas seulement le fait qu'ils ont été mis dans cette situation dans laquelle ils sont accusés de quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Il y a aussi le fait que cette personne a tenté de potentiellement détruire la carrière de ces personnes mais aussi l'intégrité du mouvement Me Too juste pour soulever le fait que les gens croient facilement ces choses. C'est de mauvais goût et destructeur" a confié à People l'actrice qui aurait retrouvé l'amour après sa rupture avec Charles Melton.

Camila Mendes n'est pas la seule actrice de Riverdale à avoir défendu les acteurs. Madelaine Petsch, qui joue Cheryl, avait elle aussi réagi sur Instagram Stories. "En tant que personne ayant été agressée sexuellement, je n'ai pas les mots. C'est pour cela que j'avais tellement peur de parler de mon expérience. J'avais peur qu'on me dise que je mentais, que ce n'était pas arrivé. Que quelqu'un accuse faussement quelqu'un d'autre pour ensuite dire quelques heures plus tard que c'est faux, sur quatre personnes !" avait-elle déclaré en vidéo.