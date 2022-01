Bruno (L'amour est dans le pré 2021) : rejeté par Nathalie, le prétendant a trouvé l'amour

Incroyable mais vrai : il est possible de trouver l'amour ailleurs que dans L'Amour est dans le pré sur M6. On s'en souvient, à l'occasion de l'édition 2021 de la célèbre émission de Karine Le Marchand, Bruno - l'un des prétendants de Nathalie, était rapidement reparti seul, déçu par l'inoubliable éleveuse de veaux au franc parler légendaire.

Alors que cette dernière avait confié à Stéphane, un autre prétendant, qu'il était "le moins moche du lot" - une réflexion pleine de sous-entendus désagréables envers Bruno, le cheminot - décrit par Nathalie comme "le bon pote qui en fait trop", avait finalement quitté le programme après s'être rendu compte qu'il n'y avait aucun feeling amoureux qui passait avec l'agricultrice.

Bruno en couple et heureux

De quoi briser le coeur de Bruno et le convaincre de ne plus jamais s'ouvrir aux autres ? Pas du tout. On vient de l'apprendre dans un article du Vosges Matin, celui-ci est désormais en couple avec une certaine Christine rencontrée lors d'une soirée en mai 2021. Et sans surprise, il est aujourd'hui l'homme le plus heureux du monde, "Christine a tout réuni chez une femme : sensible, douce, adorable et belle".

Persuadé d'avoir décroché le gros lot tant cette mère de famille et agent dans un service hospitalier semble être la femme parfaite, il a ensuite ajouté : "Nous avons beaucoup de points communs. C'est hallucinant ! Il ne reste plus qu'à lui faire découvrir la moto". Oui, c'est beau l'amour.

L'amour est dans le pré a failli gâcher cette histoire

Cependant, si ce bonheur fait bien évidemment plaisir à voir, celui-ci aurait pu être gâché par... L'Amour est dans le pré. En cause ? Etant donné que le couple s'est formé avant même la diffusion de l'émission, de nombreuses téléspectatrices - qui n'étaient logiquement pas au courant de leur histoire, ont passé ces derniers mois à se manifester en lui envoyant du courrier, en l'appelant régulièrement et même, pour l'une d'entre elles, en se rendant à son domicile.

"Quand elle m'a vue, elle a compris", a révélé Christine avec humour, qui n'a pas caché avoir tout de même eu quelques craintes au début de l'aventure, "Lorsque Bruno m'a parlé de l'émission, j'ai eu peur. On m'avait mise en garde par ailleurs. Je me suis posé beaucoup de questions au début".

Heureusement, Bruno ne s'est jamais laissé happer par son nouveau succès auprès des femmes et Christine ne semble pas du genre jalouse. Surtout, avec l'officialisation de leur couple dans la presse, les prétendantes devraient maintenant s'éloigner afin de les laisser profiter de leur amour. Qui a dit que les Happy Ending n'existaient pas ?