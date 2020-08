Brooklyn Beckham et Nicola Peltz mariés en secret ? La photo qui sème le doute

Brooklyn Beckham a eu quelques conquêtes (Chloë Grace Moretz, Sonia Ben Ammar, Phoebe Torrance, Natalie Ganzhorn et Hana Cross) avant de se mettre en couple avec Nicola Peltz. Si vous vous posez la question, oui, leur relation est sérieuse. Pour preuve, ils ont annoncé leurs fiançailles en juillet 2020 : "J'ai demandé à mon âme soeur de m'épouser et elle a dit oui. Je suis l'homme le plus chanceux du monde", a confié le fils de Victoria et David Beckham sur Instagram.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz mariés ?

Un mois plus tard, Nicola Peltz et Brooklyn Beckham se seraient mariés en secret. Ils n'ont pas officiellement confirmé la nouvelle, mais des internautes ont remarqué un gros détail sur l'une des photos postées en story par l'actrice de Transformers : Brooklyn Beckham porte une bague ressemblant fortement à une alliance. Alors, les amoureux se sont-ils dit oui lors d'une cérémonie privée ? Espérons qu'ils réagissent aux rumeurs. Un internaute a d'ailleurs laissé entendre que Nicola Peltz serait enceinte. Affaire à suivre du coup.