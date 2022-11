Britney Spears nue dans son bain sur Instagram : les fans délirent sur une théorie du complot

Une image intime, suite à laquelle elle dit assumer ses photos "non professionnelles" en légende. Sauf que cette photo, comme ses derniers posts d'ailleurs, ne fait pas l'unanimité auprès de ses fans. Encore pire, certains pensent qu'il s'agit d'un fake, et que ce n'est pas du tout Britney Spears qui poste ses images.

Une théorie du complot née sur Insta

Depuis quelques semaines, une théorie du complot complètement folle est née sur les réseaux. Selon certains fans, Britney Spears serait en fait internée et c'est pour maintenir les apparences que ses proches, dont son mari Sam Asghari, posteraient des photos d'elles. "On dirait que Britney est partie et qu'ils utilisent des photos personnelles qui étaient sur le portable de Sam et sur son portable et qui ne devaient pas être postées" ou bien "Je veux juste savoir si elle va bien. Britney, c'est toi qui poste ces photos et peux-tu faire une story pour nous dire que tout va bien ? Peut être en tenant le journal du jour" peut-on lire en commentaires de son dernier post.

Ce ne sont pas les seuls commentaires du genre postés ces derniers jours. "Vraie question : qui prend et poste ces photos ?" ; "Je ne pense pas que c'est Britney qui poste" ou encore "Nous avons besoin de preuves sur le bien-être de Britney. Je déteste dire ça mais je commence à croire ces théories du complot." peut-on lire. Pour l'instant, Britney Spears n'a pas répondu aux rumeurs.