Ce fan hardcore de Britney Spears a dépensé plus de 100 000€ en chirurgie pour lui ressembler, et c'est complètement raté

Si certains anonymes ont des ressemblances frappantes avec des célébrités sans vraiment le vouloir comme ce sosie de Michele Morrone ou bien le sosie bluffant d'Ariana Grande, d'autres donnent tout pour devenir les doubles de leurs idoles. Enfin, ils donnent surtout tout leur argent ! Après le fan de Kim Kardashian qui avait lâché 150 000 dollars pour lui ressembler, place au fan de Britney Spears qui enchaîne les opérations.

Ce fan de Britney Spears a dépensé une fortune en opérations de chirurgie

Bryan Ray est un fan absolu de Britney Spears. Il était ado quand il a entendu la chanteuse pour la première fois et est tout de suite tombé sous son charme... au point de vouloir lui ressembler. Et c'est devenu une obsession pour lui. Ça peut paraître surprenant mais c'est sa mère qui l'a initié à la chirurgie esthétique : à 17 ans, elle lui a offert une facette dentaire pour la modique somme de 25 000 dollars (soit 25 000 euros). Et depuis, il ne s'est pas arrêté !

Comme il l'a confié à The Daily Star, Bryan a ensuite subi une rhinoplastie, un autre cadeau de sa maman chérie pour son 21ème anniversaire, puis a économisé pour se payer tout un tas d'opérations. Il estime avoir subi plus de 100 opérations et avoir dépensé environ 120 000 dollars dans le but de se rapprocher du physique de son idole. Parmi ses chirurgies ? Deux rhinoplasties, l'ajout d'implants au niveau des joues, des injections dans les lèvres ou encore un rehaussement des sourcils. Sans compter les séances de botox et d'épilations sur son corps, toutes les 8 à 10 semaines. Oui, ça fait beaucoup pour une seule personne !

Voici le résultat de toutes ces chirurgies (on est d'accord, ce n'est pas top) :