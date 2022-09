Britney Spears aurait pu devenir... la future reine ! L'incroyable anecdote sur son couple raté avec le Prince William

Depuis le jeudi 8 septembre 2022, l'Angleterre, le Royaume-Uni et le monde entier sont en deuil suite au décès de la reine Elizabeth II. C'est le Prince Charles, maintenant appelé roi Charles III, qui a repris la couronne et c'est William qui devrait lui succéder. Le prince est actuellement marié à Kate Middleton, avec qui il a trois enfants : George, Charlotte et Louis.

"Il était censé venir me voir quelque part, mais ça n'a pas marché"

Mais, il y a une vingtaine d'années, William aurait eu un flirt avec une star planétaire, qui aurait donc pu devenir la future reine : Britney Spears. En 2022, la chanteuse était invitée dans le talk-show de Franck Skinner et a avoué qu'elle avait discuté avec le prince par mails. Elle a même révélé qu'elle l'avait invité à dîner lors d'une tournée au Royaume-Uni. "Nous avons échangé des e-mails pendant un petit moment et il était censé venir me voir quelque part, mais ça n'a pas marché", a déclaré celle qui adore poster des photos nue sur Instagram.

Finalement, William aurait changé d'avis et leur rencontre n'aurait jamais eu lieu. Dans l'interview, Britney a avoué qu'elle n'avait jamais su pourquoi il avait pris cette décision.

"Ils ont essayé de se réunir quand ils étaient jeunes"

Si on peut croire à une blague, la version de la star a été appuyée par le biographe royal Christopher Andersen. "Ils ont essayé de se réunir quand ils étaient jeunes", a déclaré l'auteur dans son livre Brothers and Wives : Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan. "Il y a peut-être eu des conversations téléphoniques, mais je ne me souviens pas qu'ils aient réussi à se réunir pendant cette période", a-t-il ajouté.

En 2003, William a commencé à sortir avec sa femme Kate Middleton, qui a récemment dévoilé l'adorable réaction de Louis suite à l'annonce de la mort de la reine. C'est surement pour cette raison qu'il a coupé court à sa relation avec Britney Spears.

Et dire qu'on était à deux doigts que la princesse de la pop devienne la (future) reine d'Angleterre...