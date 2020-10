Borat 2 : Sacha Baron Cohen plus fou que jamais dans la bande-annonce

Il est de retour. Plus de 15 ans après sa première apparition au cinéma, Borat - le célèbre personnage de Sacha Baron Cohen créé dans l'émission Da Ali G Show, sera à l'affiche d'un nouveau film cet automne. Sortez votre agenda et notez, c'est le 23 octobre prochain qu'il s'amusera une nouvelle fois à traumatiser les USA. Et ça se passera cette fois-ci sur Prime Video, la plateforme d'Amazon.

Borat, toujours plus fou

Au programme ici ? D'après la toute première bande-annonce, après avoir fait découvrir au monde entier l'existence d'une étrange version du Kazakhstan et de ses coutumes, Borat aura cette année pour objectif de marier sa fille.

Problème, celle-ci est au moins aussi barge que son père et Borat ne visera pas n'importe quel prétendant puisqu'il espèrera attirer une certaine personne vivant à la Maison Blanche. Et c'est Mike Pence - renommé Michael Penis pour l'occasion, qui pourrait en faire les frais.

Mais ce n'est pas tout, Borat devrait également continuer son exploration des USA en pleine épidémie de Covid-19. De quoi logiquement s'attendre à des moments improbables et motiver le personnage à sensibiliser le public au port du masque d'une étrange façon. Bref, Borat 2 a tout du film WTF et jouissif par excellence !