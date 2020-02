Booba booste la carrière d'une chanteuse de 20 ans avec... un tweet !

Après avoir été banni d'Instagram (il est de retour sur le réseau social, mais ne gère pas son compte), Booba a pris d'assaut Twitter pour continuer à jouer les trolls, mais aussi ses bonnes découvertes. Il a d'ailleurs partagé la reprise de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel d'une chanteuse normande âgée de 20 ans : "La puissance", a-t-il simplement écrit. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer que ce court message allait changer la vie de Jade Parey, Jayde de son nom de scène.

Sa carrière explose grâce à Booba

Rien n'est plus comme avant pour la jeune artiste. Sa vidéo a été visionnée près de 600.000 fois sur Twitter, le producteur de Starmania, la comédie musicale qui sera de retour en octobre 2020, l'a contactée pour lui offrir un rôle et même le producteur de B2O lui a proposé "des projets dans la musique". "Je dois le rencontrer prochainement. Ça me fait drôle de recevoir des appels de gens importants" explique Jade Parey à Ouest France avant de confier qu'on la reconnaît dans la rue aujourd'hui : "Dans le tram, ce matin, on m'a demandé des autographes ! Et il y a des étudiants qui m'interpellent à la fac."

Le compte Instagram administré à 92i a réagi à ce succès : "Vérifié En un tweet!! Alors imaginez en 2 tweets!!!!!! Tout est grâce à son talent. Cette page n'est qu'amour veuillez respecter merci." Désormais, l'objectif de Jade Parey est de sortir un EP. Pour cela, elle a lancé une cagnotte sur Leetchi : le but est d'atteindre 2.700 euros. Pour le moment, 1.780 euros ont été récoltés.