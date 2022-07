Black Panther 2 perd un autre acteur culte, Chadwick Boseman ne sera pas le seul grand absent de la suite

Une absence qui s'ajoute à celle de Michael B. Jordan (Killmonger), mais qui devrait malgré tout laisser de la place à de nouveaux personnages. On le sait, Wakanda Forever pourra compter sur les arrivées de Dominique Thorne (Judas and the Black Messiah) en tant qu'inventrice de génie, mais également de Michaela Coel (I May Destroy You) et Tenoch Huerta (Narcos : Mexico) dont les rôles sont gardés secrets. Et mine de rien, cela suffit à nous hyper !