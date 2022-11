Black Panther 2 : cette révélation folle de la scène post-générique était prévue même avant la mort de Chadwick Boseman

On a versé nos meilleures larmes devant Black Panther : Wakanda Forever, qui rend un bel hommage à Chadwick Boseman. L'interprète de T'Challa alias Black Panther, le roi du Wakanda, est décédé en 2020 des suites d'un cancer et Disney a décidé de retravailler le scénario original pour cette suite. Dans le film, Shuri (Letitia Wright) ne pouvait pas sauver son frère qui mourrait d'une maladie. Le long métrage, placé sous le signe du deuil, voyait aussi l'arrivée d'un nouveau méchant, Namor joué par Tenoch Huerta, une intrigue qui était prévue depuis le début.

Mais ce n'est pas la seule chose que les scénaristes ont conservé. Dans la scène post-générique, Shuri rendait visite à Nakia (Lupita Nyong'o) en Haïti où elle vit. Elle y découvrait que cette dernière avait un enfant, le fils de son frère, lui aussi prénommé T'Challa. Une fin qui laissait la porte grande ouverte à la nouvelle génération du Wakanda.

"T'Challa devait devenir père"

Dans une nouvelle interview, le réalisateur Ryan Coogler et le producteur Nate Moore sont revenus sur cette révélation et dévoilait que, même avant le décès de Chadwick Boseman, T'Challa devait avoir un enfant. "C'était ce dont parlait le script original" a-t-il confié à Yahoo Entertainment. "T'Challa devait devenir père (...) C'était le film qu'on faisait. Et puis Chadwick est mort et nous avons dû faire des modifications" ajoute le metteur en scène.

De son côté, Nate Moore confie : "Ryan voulait explorer la notion de T'Challa qui fait face à la paternité pour la première fois (...) Même après la mort de Chadwick Boseman, ça ne nous semblait pas approprié d'abandonner cette idée. Ça ne veut pas dit qu'on dit : 'Hé préparez-vous pour le nouveau'. C'est plus : 'Voici une histoire intéressante'. Et je pense que ça donne une dimension à la relation entre Nakia et lui, cela montre la profondeur de leur engagement l'un pour l'autre, ce qui est puissant".

Lors de la promo du film, Ryan Coogler avait évoqué le scénario original de Black Panther 2 et confié qu'il devait explorer le temps perdu, après le retour de T'Challa qui avait disparu suite au snap de Thanos.