Better Call Saul saison 6 : Walter et Jesse présents pour la fin de la série ?

C'est désormais acté, la saison 6 de Better Call Saul - le spin-off de Breaking Bad, sera malheureusement la dernière de la série. Une ultime année qui s'annonce particulièrement intense - que va-t-il advenir de Kim ? Jimmy va-t-il voir sa happy ending lui glisser des doigts comme toujours ?, et qui pourrait offrir aux fans une jolie surprise.

Walter et Jesse enfin présents ?

Afin de s'occuper durant le confinement mis en place aux USA, Bryan Cranston et Aaron Paul ont en effet organisé un live sur Instagram ce week end. Et à cette occasion, les interprètes de Walter White et Jesse Pinkman dans Breaking Bad ont tout simplement rappelé leur souhait de faire un caméo dans la fiction portée par Bob Odenkirk.

"On nous parle souvent de Better Call Saul et on nous demande toujours si Jesse ou Walt vont enfin apparaître dans la série", ont-ils rappelé, avant de préciser avec enthousiasme, "On ne sait pas combien de fois on va devoir le dire à Vince Gilligan [le créateur des deux séries, ndlr], mais nous sommes prêts à le faire ! Mais je crois qu'il ne nous aime plus".

Oui, malgré le récent film El Camino qui voyait pourtant Aaron Paul et Bryan Cranston conclure officiellement Breaking Bad dans ce qui s'apparentait à un épilogue de la série, les deux comédiens sont toujours aussi attachés à cet univers et donc prêts à tout pour poursuivre leur histoire dedans. Alors on ne sait pas si revoir Walter White en prof paumé est vraiment utile, Better Call Saul se déroulant avant qu'il ne devienne Heisenberg, mais on sait qu'on en rêve !