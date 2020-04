Better Call Saul saison 6 : pas de happy ending à espérer pour Jimmy ?

Toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement pour nous, Better Call Saul se rapproche de la sienne. Peter Gould - le créateur de la série, l'a annoncé il y a de cela plusieurs mois, la saison 6 à venir sera la dernière et il ne compte pas revenir sur cette décision. Il l'a rappelé à Deadline, il est prêt à tourner la page : "Une fois que nous aurons tourné les 13 derniers épisodes, j'aurais envie de faire autre chose, une autre série, quelque chose en-dehors de cet univers".

Et une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, le compère de Vince Gilligan a également tenu à nous avertir ; il va falloir se préparer à souffrir. Là où Breaking Bad et El Camino se terminaient sur une note positive, le concept de happy ending pourrait être totalement absent de ce spin-off.

Jimmy condamné à souffrir ?

Effectivement, cette idée peut surprendre au premier abord étant donné que l'action de Better Call Saul se déroule avant les événements de Breaking Bad. Or, c'est vite oublier que le destin de Kim est inconnu dans la série d'origine (un drame peut donc très bien lui arriver d'ici les prochains épisodes, que ce soit physiquement ou psychologiquement) et qu'il existe des séquences en noir et blanc qui se situent après les événements de Breaking Bad. Et celles-ci n'inspirent pas à l'optimisme pour le héros incarné par Bob Odenkirk.

Toujours auprès de Deadline, Peter Gould s'est d'ailleurs amusé à déclarer, "Jimmy a fait des choses terribles. Il est un accessoire du mal, de choses horribles. Pas seulement dans l'histoire de Walter White, mais de plein d'autres choses. J'ai le sentiment qu'il porte un fardeau karmique". Hum...

Une fin heureuse impossible ?

Mais ce n'est pas tout. Après avoir mis en doute le fait qu'il serait destiné à une happy ending en considérant sa balance de méfaits/souffrances, "Il y a différentes sortes d'injustices (...) Qu'est-ce qu'il mérite ? A-t-il ce qu'il mérite ? S'en sort-il bien ? Souffre-t-il trop ?", le créateur a ajouté de façon sadique, "Kim et Jimmy, sont-ils bons l'un pour l'autre ? Il y a plein de destins qui sont possibles. Et il y a plein de mauvaises choses qui peuvent se passer pendant que les personnages sont encore en vie. (...) Parfois, la chose la plus satisfaisante pour moi en tant que spectateur n'est pas nécessairement la chose qui va rendre le personnage heureux..."

Et quand on se souvient que Jimmy, lors du flashforward mis en scène dans cette saison 5, a pris la décision inverse de Jesse dans El Camino - l'ex-avocat a finalement refusé l'aide de Ed pour obtenir une nouvelle identité, on réalise progressivement que son destin s'annonce particulièrement sombre... Après avoir perdu Kim (elle n'est pas présente dans le futur), Jimmy va-t-il perdre sa liberté ? Sa vie ? A suivre.