Better Call Saul saison 6 : un teaser mystérieux ... qui dévoile la date de sortie ?

C'est le 20 avril 2020 que le dernier épisode de la saison 5 de Better Call Saul a été diffusé aux US. La saison 6, commandée en janvier 2020, sera la dernière saison des aventures de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) et, en bonus, sera la plus longue des saisons puisqu'elle comptera 13 épisodes (contre 10 jusqu'à présent).

Le tournage a été perturbé, non seulement par la Covid-19 mais aussi suite à un incident imprévu : en juillet 2021, Bob Odenkirk a fait un malaise cardiaque sur le tournage. Hospitalisé, l'acteur s'est bien remis et a pu reprendre son rôle quelques mois plus tard. En attendant, les fans de la série perdaient patience face au silence sur la diffusion de la suite - et fin - du show. Mais on dirait bien que l'attente est presque terminée !

La date de sortie de la saison 6 de Better Call Saul dévoilée ?

C'est via un teaser (à voir dans notre diaporama) que Better Call Saul a fait parler d'elle. Les images ne dévoilent peut-être pas grand chose mais certains détails cachés semblent indiquer la date de sortie des épisodes de la saison 6. Dans la vidéo, on retrouve les bottes des Cousins, les jumeaux flippants joués par Leonel et Marco Salamanca. On peut les voir marcher à travers une scène de crime, peut-être dans la propriété de leur cousin Lalo (Tony Dalton) qui a réussi à se tirer d'une tentative de meurtre organisée par Gus (Giancarlo Esposito) et Nacho (Michael Mando) en saison 5.

>> Better Call Saul saison 6 : Walter et Jesse présents pour la fin de la série ? <<

A un moment, juste quand le logo apparaît, on peut voir les lettres D et R sur des petits panneaux signalant les indices. Puisque le teaser nous invitait à "noter dans notre calendrier", les fans pensent donc que ces lettres sont des indices. Et les plus intelligents ont fait un rapprochement : le D est la 4ème lettre de l'alphabet et le R la 18ème. Du coup, le D pourrait donc faire référence au mois (avril) et le R au 18ème jour. Traduction ? La saison 6 de Better Call Saul pourrait débuter le 18 avril 2022 sur AMC. Possible puisqu'il s'agit d'un lundi et que la série est habituellement diffusée ce jour là aux US. Il ne reste donc plus qu'à patienter pour la confirmation, et pour savoir si la série sera toujours dispo en US+24 sur Netflix en France.