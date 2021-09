Bayonetta 3, Mario Party Superstars, Animal Crossing... les annonces jeux vidéo de Nintendo Direct

Castlevania Advance Collection

Franchise culte de Konami, Castlevania se retrouve cette fois-ci au centre d'une compilation très intéressante. Ainsi, avec Castlevania Advance Collection (jouable sur Switch, mais également PC, PS4, Xbox One et Series), préparez-vous à redécouvrir des titres phares comme Castlevania : Circle of the Moon, Castlevania : Harmony of Dissonance et Castlevania : Aria of Sorrow, tous sortis sur Game Boy Advance entre 2001 et 2003, mais également Castlevania Dracula X sorti en 1996 sur la Super Nintendo.

L'intérêt ? En plus de faire fonctionner notre nostalgie, ces rééditions sont accompagnées de quelques améliorations très importantes qui nous permettent notamment de remonter le temps et de sauvegarder immédiatement. Et ça, ça fait plaisir.

Date de sortie ? Dès maintenant.