Batman : le masque de Bane en rupture de stock aux USA malgré son inefficacité contre le coronavirus

Si le Covid-19 n'était pas un virus aussi mortel, on pourrait presque dire que cette épidémie est une bonne nouvelle pour de nombreuses personnes. Et pour cause, grâce aux règles de distanciation sociale il n'y a plus besoin de faire la bise, le confinement a sauvé des milliers de personnes de nombreuses soirées inutiles et permis de se mettre à jour sur les séries, et avec le port du masque devenu obligatoire il est désormais possible d'être ultra stylé dans la rue.

On peut régulièrement le découvrir sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens ont en effet profité de leur don pour la couture afin de créer des masques en tissu aussi mignons qu'efficaces. Et pour ceux qui n'ont pas autant de talent ? Ils peuvent tout simplement faire parler leur amour pour la pop-culture sans gêne.

Masque de Bane vs le virus

Comme le révèle le Hollywood Reporter, le célèbre masque de Bane - le grand ennemi de Batman, récemment popularisé grâce à la performance de Tom Hardy dans le film The Dark Knight Rises, est devenu un accessoire incontournable aux USA, à tel point que de nombreux sites dédiés aux déguisements sont en rupture de stock, que ce soit Costume.com, BuyCostumes.com ou bien HalloweenCostumes.com. Seul Amazon résisterait encore à cette hype.

De quoi comprendre que les Américains ont décidé de faire du cosplay afin de surmonter psychologiquement cette crise sanitaire ? Pas du tout. Le porte-parole de Costume.com le dévoile, "On a encore un stock normal du costume complet de Bane. Ça montre que les clients sont uniquement intéressés par le masque". Autrement dit, ils souhaitent réellement affronter ce nouveau monde grâce à Bane. Problème, les autorités ont été obligées de le rappeler, ce masque est peut-être joli mais il ne protège en rien face à un virus puisqu'il ne respecte aucune norme. La lose.

Une hype très importante sur Etsy

Une déception sur laquelle des centaines d'internautes ont néanmoins déjà sauté pour se faire un maximum d'argent puisque, si l'on fait un petit tour sur le site de vente en ligne Etsy, il existe maintenant un nombre incalculable de masques en tissu réalisés à l'image du terrible vilain de DC porté par Tom Hardy.

Toutefois, là encore, il est primordial de se renseigner sur leur efficacité avant d'en acheter un. Etsy le précise d'ailleurs pour se dédouaner, "Les articles vendus sur Etsy, tels que les masques et les désinfectants pour les mains, ne sont pas de qualité médicale. Les vendeurs Etsy ne peuvent pas faire d'allégations médicales ou concernant la santé."

C'est dans ces moments-là que l'on aurait besoin d'un vrai super-héros pour vaincre un tel virus.