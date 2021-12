Barbara Opsomer (Les Anges 10) malade d'un cancer de l'utérus : "J'ai des cellules cancéreuses partout"

"C'est ça" a confirmé Barbara Opsomer. "En fait, j'ai fait un frottis il y a 10 ans et j'ai été voir une spécialiste qui m'a dit qu'il fallait que je fasse attention parce que j'étais porteuse du papillomavirus, et qu'il fallait que j'ai une vie irréprochable. Mais c'était l'époque où justement je m'en foutais, alors qu'elle m'avait bien dit 'revenez me voir l'année prochaine, il faut vraiment qu'on surveille ça'. Et en fait j'ai laissé traîner pendant 10 ans" a précisé celle qui avait foulé un red carpet à Los Angeles dans Les Anges 10.

"Ça c'était éparpillé un peu partout sur l'utérus", "je suis quand même au niveau 3 donc la prochaine étape c'est l'opération"

Barbara Opsomer a précisé que la maladie, "ça c'était éparpillé un peu partout sur l'utérus donc j'ai des cellules cancéreuses partout, je suis quand même au niveau 3 donc du coup la prochaine étape, c'est l'opération". L'artiste qui avait aussi participé à (et gagné) Un dîner presque parfait a peur de se faire opérer mais sait que c'est la seule solution pour aller mieux.

"J'ai de la chance, ça aurait été dur de me faire enlever l'utérus, surtout à mon âge, on sait jamais si j'ai encore envie d'un deuxième enfant, même si pour l'instant, je n'en veux pas" a-t-elle souligné, "Et puis pour une femme c'est ultra dur de se faire enlever l'utérus".