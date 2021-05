Barbara Opsomer maman : elle annonce la naissance de son fils et raconte son accouchement "très dur"

Barbara Opsomer a accouché !

Comme Laura Lempika, sa meilleure pote de Secret Story 11, Barbara Opsomer est devenue maman pour la première fois ! Elle a aussi donné naissance à un petit garçon, mais avant de rencontrer sa petite merveille, la chanteuse est passée par un accouchement assez difficile. C'est en story sur Instagram que Barbara a annoncé l'arrivée de son bébé et donné de ses nouvelles : "Merci pour tous vos messages. Je reviendrai vers vous quand je serai plus en forme, parce que j'ai pas mal morflé."

L'ex-candidate des Anges 10 a ensuite confié : "Bébé va bien. Il est beau... Mon dieu qu'est-ce qu'il est beau ! Je ne savais pas qu'un bébé pouvait être aussi beau. Et ça a été très dur, très très dur. Mais tout a disparu quand je l'ai vu." Elle n'a pas manqué de présenter son fils à ses abonnés en vidéo, tout en prenant le soin de préserver son visage.

"Il a décidé d'assumer son rôle de père"

Barbara Opsomer peut donc enfin profiter pleinement des joies de la maternité, mais va-t-elle élever son fils seule ? Depuis l'annonce de sa grossesse, les internautes tentent de découvrir l'identité du papa, pas connu du milieu de la télé-réalité. La jeune maman a alors donné quelques infos à ce sujet dans une interview avec Sam Zirah : "On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait huit mois. En fait je suis tombée enceinte au bout d'un mois. On a décidé de le garder parce que j'en avais envie et il a décidé d'assumer son rôle de père. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu, du coup il n'a pas du tout envie que je le mette en avant."