Ballon d'Or 2020 annulé : Messi, Benzema, Lewandowski... qui aurait mérité de remporter le trophée ?

Lionel Messi (FC Barcelone) : l'homme aux records

Alors oui, la présence de Messi peut surprendre au regard de la piteuse saison du FC Barcelone (2ème en Liga, éliminée en 1/4 finale de Coupe du Roi), mais l'échec de l'équipe n'est clairement pas dû au niveau de l'Argentin. Comme chaque année, Lionel Messi a une nouvelle fois battu des records et pas des moindres. Au programme ? Il a décroché pour la 7ème fois le titre de meilleur buteur de la Liga (25 buts), il est celui qui a réalisé le plus de passes décisives sur une saison en Liga (21 passes), et il a dépassé Thierry Henry lors d'un double-double exceptionnel en devenant le seul joueur à marquer 25 buts et réaliser 21 passes sur une saison en championnat (le Français était à 24 buts et 20 passes avec Arsenal en 2002-2003). Enfin, il est devenu le 1er joueur de l'histoire à atteindre l'implication sur 1000 buts en carrière (703 buts + 298 passes décisives) en Europe. Des statistiques hors du commun qui permettent encore au Barça d'espérer décrocher la LDC cet été et qui, quoi qu'on en dise, auraient pu légitimer un 7ème Ballon d'Or après celui de 2019.