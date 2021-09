Baki Hanma : bande-annonce sanglante pour la suite de l'anime, date de sortie dévoilée

Hanma Baki débarque sur Netflix

De 2005 à 2012, Keisuke Itagaki nous a offert Hanma Baki, la suite de son cultissime manga Baki, publié entre 1999 et 2005 au Japon. Une nouvelle étape très importante dans cet univers, puisque le héros en profitait pour ENFIN affronter Yujiro Hanma, son père, décrit comme "la créature la plus forte de la terre".

Bonne nouvelle, conscient de l'amour des fans pour ce manga, Netflix a commandé une adaptation de cette histoire. Ainsi, c'est le 30 septembre prochain que les nouveaux épisodes de cet anime - débuté en 2018 sur la plateforme, seront mis en ligne. Mauvaise nouvelle, il faudra en revanche se montrer patient avant d'assister à ce face-à-face légendaire.

Le premier arc adapté en saison 1

Et pour cause, Hanma Baki est composé de quatre arcs narratifs majeurs, à savoir : "La Forteresse d'Oliva", "La Menace Préhistorique", "La Boxe de Retsu Kaio" et "Baki contre Yujiro". Or, si l'on se fie à la bande-annonce dévoilée par le site de streaming - qui spoile pas mal de choses (!), les 12 épisodes à venir se concentreront exclusivement sur la première partie.

Ainsi, vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, Baki va volontairement se faire incarcérer dans la pire prison des USA. Son objectif ? Y retrouver Oliva Biscuit - considéré comme étant le deuxième homme le plus puissant du monde, et le combattre sans répit afin de s'entrainer et gagner en force avant de faire face à son père. Une idée totalement barrée ? Oui, mais qui devrait nous offrir des moments épiques. Le sang va gicler de tous les côtés, les coups spéciaux vont s'enchaîner comme jamais et quelques twists inattendus vont ponctuer cet affrontement pour notre plus grand bonheur.

Pour l'anecdote, le trailer met également en avant Unchained World, la nouvelle musique du générique, cette fois-ci interprété par le groupe Generations from Exile Tribe.