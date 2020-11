Aya Nakamura : un député défend ses textes qui réinventent la langue française

L'homme politique trouve que la chanteuse qui serait en couple avec Vladimir Boudnikoff, son producteur, a réussi à réinventer la langue française.

"Elle est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions"

Le député soutient donc à 100% Aya Nakamura. "Elle est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions et évolutions de la langue" a-t-il souligné, rappelant ainsi que l'interprète de Djadja, Copines, Jolie Nana ou encore Doudou cartonne aussi en dehors de la France et a vendu 1 million d'albums dans le monde. "Et ça c'est des choses extrêmement fortes" a-t-il déclaré, "il y a à la fois la capacité de la langue à se réinventer sans arrêt et en même temps à continuer à porter ses accents et sa diversité".

Et pour argumenter, il a ajouté que "la richesse de la langue, ça a été rappelé par Stéphane Peu, c'est certes son évolution permanente qui rend le français vivant, et c'est sa créativité. Et c'est pour ça d'ailleurs que face aux anglicismes, nous avons intérêt nous aussi à réinventer en permanence notre langue".