Aya Nakamura, son nom encore saccagé : Karine Le Marchand fait (bien) pire que Nikos

En 2018, un tremblement de terre secouait le plateau des NRJ Music Awards. Alors que Nikos annonçait l'arrivée sur scène d'Aya Nakamura, l'animateur emblématique faisait une boulette en renommant l'interprète de Djadja en "Yaka Nakamura". Un fail qui avait beaucoup amusé les téléspectateurs à l'époque, mais qui n'avait pas vraiment fait sourire la chanteuse sur le moment.

Dès la fin de la cérémonie, la jeune femme s'était au contraire immédiatement emportée en critiquant le manque de respect à son encontre. Ainsi, après avoir déclaré sur ses réseaux sociaux, "On n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement #DerniereFois", Aya Nakamura avait déploré ne pas comprendre ce genre d'erreur, "Je n'en veux pas à l'émission. Enfin, si un peu quand même. Je pars du principe que j'ai le prénom le plus simple, genre Aya."

Karine Le Marchand saccage le prénom d'Aya Nakamura

Trois ans plus tard, Aya Nakamura et Nikos sont désormais réconciliés. En revanche, l'artiste vient de se trouver une nouvelle potentielle cible en la personne de... Karine Le Marchand. Ce mercredi 24 novembre 2021, à l'occasion d'un nouvel épisode de La France a un incroyable talent, la présentatrice d'M6 a en effet totalement déformé le nom de l'artiste.

Alors qu'une candidate reprenait à sa façon la chanson Anissa de Wejdene, Karine Le Marchand s'est étonnée de cette improbable version lyrique en déclarant : "Haaa c'est le truc là de... Najakamajara Namana". Oui, vous avez bien lu, l'animatrice de L'Amour est dans le pré a réussi à passer d'un simple prénom en 3 lettres (dont 2 identiques) à un "prénom" en 12 lettres !

Une réflexion qui ne devrait logiquement pas faire plaisir à Aya Nakamura, mais également à Wejdene. Non seulement l'ex-candidate de Danse avec les stars a vu son titre est considéré comme un simple "truc", mais en plus, quand un membre de l'équipe de La France à un incroyable talent a fait remarquer à Karine Le Marchand que c'était Wejdene qui en était l'interprète, la présentatrice a soufflé, "Wejdene ? Pfff, je sais pas qui c'est".

On ne sait pas qui sera le grand talent de 2021, mais une chose est sûre, on n'invitera pas Karine Le Marchand à un blind test. Visiblement, l'animatrice est restée bloquée à Michael Bublé et James Blunt...