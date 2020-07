Avengers : Katherine Langford de retour en tant que fille de Tony Stark ? L'actrice est prête

Katherine Langford au centre d'une scène émouvante

Quand on pense à Katherine Langford, on pense immédiatement aux séries 13 Reasons Why ou Cursed sur Netflix dans lesquelles elle tient l'un des rôles principaux. Pourtant, c'est vite oublier que la comédienne a également joué le rôle de Morgan Stark, la fille de Tony Stark et Pepper Potts, dans une séquence très forte de Avengers Endgame.

La scène en question voit Morgan adulte apparaître devant son père après l'utilisation des Gemmes de l'infini par ce dernier, dans ce monde virtuel qui avait déjà été mis en scène dans Avengers Infinity War quand Thanos retrouvait Gamora enfant. Elle a pour objectif de permettre à Tony Stark de découvrir sa fille et d'avoir une chance de lui parler, juste avant de mourir. Et clairement, ce passage est capable de briser le coeur de n'importe quelle personne.

Une séquence coupée, mais une expérience mémorable

Hein ?! Quoi ?! Vous n'en avez aucun souvenir ? Rassurez-vous, c'est normal. Si cette scène existe, elle a en réalité été coupée au montage par les réalisateurs qui avaient peur de dérouter le public. Une déception pour ses fans, mais pas pour Katherine Langford. Elle l'a expliqué au micro de l'émission Smallzy's Surgery, elle n'en garde qu'un très bon souvenir.

Après avoir déclaré avec humour, "J'ai compris que si vous deviez être coupée au montage d'un projet, l'être pour un film comme Avengers, ce n'est finalement pas si mal", la comédienne a révélé combien ce tournage avait été enrichissant pour elle, "Cette expérience que j'ai pu avoir au moment de filmer cette scène, c'était incroyable. J'ai au moins eu le droit à cette expérience et honnêtement, c'était l'une des choses les plus cool que j'ai pu faire. Donc en avoir le souvenir, ça me rend heureuse."

Par ailleurs, l'actrice l'a rappelé avec fierté, cette scène n'a pas réellement disparu, "J'ai cru comprendre que Disney+ avait fini pour l'utiliser". Oui, s'il faudra attendre encore 2 ans avant de retrouver le film sur la plateforme en France, cette séquence est donc déjà disponible aux USA. De quoi faire sa fierté et lui donner envie de revenir au sein du MCU, "Tout ce qui concerne le Marvel Universe est parfaitement gardé secret donc je ne pourrais rien vous dire (...) mais j'adorerais ça !"