Asos lance See My Fit : une nouvelle fonction pour ne plus se tromper de taille

Asos s'adapte à toutes ses clientes

Après avoir récemment lancé Asos Home, une collection pour la maison ou encore les box beauté à moins de 35€, Asos a cette fois-ci pensé à ses clientes qui veulent trouver des vêtements adaptés à leurs morphologies. Comme on a pas toutes le corps de Emrata, on a souvent (voire toujours) besoin d'essayer les vêtements avant de les acheter. Entre le jean qui ne veut pas se fermer (à cause de la glace mangée toute l'année devant Netflix), la coupe qui ne nous va pas (et nous fait ressembler à un chewing-gum mâché plutôt qu'à Carrie Bradshaw), on a toute connues ce moment où une fringue ne nous allait pas.

Et si on adore shopper sur Asos (même si notre banquier apprécie beaucoup moins), on a parfois du mal à s'imaginer dans les vêtements ou à savoir quelle taille prendre, vu qu'on l'achète en ligne. Mais grâce à la nouvelle fonction See My Fit, on ne se trompera plus de taille. Cette nouveauté permet de voir, en réalité augmentée, la robe ou le pantalon que vous voulez acheter, sur plusieurs mannequins aux silhouettes différentes.