Ashley Benson et G-Eazy de nouveau en couple ? Les photos qui sèment le doute

Après avoir été très discrète sur sa vie amoureuse pendant le tournage de Pretty Little Liars où elle incarnait Hanna Marin (elle avait été au centre de rumeurs d'un rapprochement avec son partenaire Tyler Blackburn), Ashley Benson assume désormais ses relations, malgré la pression des paparazzi. Entre 2018 et 2020, elle a été en couple avec Cara Delevigne et, quelques mois après leur rupture, c'est pour le rappeur G-Eazy qu'elle a craqué. Une relation qui aura duré un peu moins d'un an : leur rupture a été annoncée en février 2021. Sauf qu'il y a apparemment eu retour de flammes.

Ashley Benson et G-Eazy se retrouvent

Ce dimanche 11 avril, Ashley Benson et G-Eazy ont été photographiés ensemble à Los Angeles. Les deux stars sont sorties pour un déjeuner et ont été vues côte à côte dans la Ferrari de la star de la musique (le site JustJaredJr a publié les photos). Des images qui laissaient donc penser que le couple était réconcilié. Et ça se confirme !

Ils seraient bien de nouveau en couple

Une source proche du duo a en effet confirmé leur réconciliation à E! News. "Ashley a pardonné à G-Eazy et ils sont passés à autre chose après leur grosse dispute. Ils sont obsédés l'un par l'autre et ils s'amusent beaucoup ensemble" explique cette personne anonyme qui ajoute que le couple voudrait "que ça fonctionne" entre eux. Selon les rumeurs, c'est à cause de la réputation de coureur de jupons du rappeur que leur relation aurait pris fin il y a deux mois. Une réconciliation qui, si elle se confirme, arrive à point nommé : avant leur rupture, Ashley Benson et G-Eazy ont tourné ensemble le film 18 & Over, un slasher dont l'actrice de 31 ans est aussi productrice. Un film dont ils devront donc prochainement faire la promotion et ce sera sûrement plus facile pour eux s'ils ne sont pas en froid à ce moment-là...