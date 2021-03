Ashley Benson sature complètement des paparazzi : "je n'ai même pas envie de sortir de chez moi"

Ashley Benson a cependant reconnu que plusieurs célébrités, comme les stars de TikTok, apprécient les paparazzi. "Certaines personnes aiment ce genre de choses" a-t-elle avoué, mais ce n'est pas son cas. "C'est juste que, j'aime garder ma vie privée, et je pense que c'est une telle invasion de la vie privée" a-t-elle expliqué.

"Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils me suivent tous les jours ici, mais je ne peux pas sortir de chez moi sans être photographiée" a déclaré Ashley Benson qui n'avait pas du tout l'âge de son perso Hanna dans PLL, "Cela provoque presque des accidents de voiture. Ils grillent les feux rouges et tout ça, ils vous crient toutes ces choses horribles, et ils vous embêtent juste pour avoir une réaction".

"Ça me donne tellement d'anxiété", "ils restent assis devant ma maison 24 heures sur 24"

Toutes ces photos et ces paparazzi qui la suivent partout, ça l'angoisse. "Ça me donne tellement d'anxiété. Il y a des fois où je n'ai même pas envie de sortir de chez moi ou de me sentir capable d'aller en randonnée, ou de faire quoi que ce soit parce que pour une raison ou une autre, ils me suivent et veulent me prendre en photo" a ainsi confié Ashley Benson. Et elle a précisé : "Il y a tellement de personnes plus célèbres qui ont de meilleures histoires à raconter que moi. Je ne suis pas quelqu'un que vous devez suivre parce que c'est ennuyeux".

Ce qu'elle déteste par-dessus tout ? "Ils inventent des mensonges et restent assis devant ma maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7... c'est la chose la plus stressante".