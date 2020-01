Arrow saison 8 : Oliver de retour ? Nouvelles révélations sur le dernier épisode de la série

La fin approche. Série sans laquelle The Flash, Legends of Tomorrow ou même, dans une moindre mesure, Supergirl, n'existeraient pas, Arrow fera ses adieux aux téléspectateurs le 28 janvier prochain sur la CW aux USA. La fin d'une ère pour le Arrowverse - qui, rassurez-vous, a encore beaucoup de choses à nous offrir, qui promet d'être émouvante.

Un final qui boucle tout

Et pour cause, Oliver Queen est peut-être mort lors du crossover Crisis on Infinite Earths récemment diffusé aux USA, mais Beth Schwartz (la showrunneuse) l'a promis au Hollywood Reporter, "ça n'était pas sa dernière apparition. Il sera présent dans le final". Et visiblement, cette ultime apparition du héros incarné par Stephen Amell permettra aux scénaristes de boucler parfaitement, et avec émotion, cet univers pas comme les autres.

"En un seul épisode, on honore l'intégralité de la série et on termine différentes histoires entamées par nos personnages depuis plusieurs saisons" a-t-elle précisé, espérant que cela sera vécu "d'une façon satisfaisante par les fans".

Par ailleurs, la créatrice a expliqué pourquoi les scénaristes n'avaient pas attendu cet épisode final pour faire mourir Oliver : "On a tous aimé l'idée de ne pas le faire mourir dans le dernier épisode parce qu'on a tous déjà vu ça avant et on voulait faire quelque chose de différent". Différent comment ? Le mystère reste entier, mais avec l'apparition annoncée de Felicity, il n'est pas idiot d'espérer une happy ending inattendue...