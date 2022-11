Après celui au pénis, Bastos se fait un nouveau tatouage qui choque les internautes : "Il y a que toi pour faire ça"

Bastos possède un désormais célèbre tatouage au pénis (un arc-en-ciel avec des flammes), et un autre sur son visage (la couronne d'épines sur le front façon Jésus Christ ou Jules César). Mais le candidat de télé-réalité qui s'était fait connaître dans Secret Story 10 a aussi de nombreux autres dessins à l'encre sur sa peau. Et là, dans une nouvelle vidéo postée sur sa chaîne YouTube, celui qui était aussi dans Moundir et les Apprentis Aventuriers 2, Les Princes de l'amour 8, Objectif Reste du monde et Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 a dévoilé un nouveau tatouage. Une fois de plus, il est étonnant !

Dans sa vidéo YouTube titrée "Jme TATOUE mon PORTRAIT!!! (Ça ressemble?!)", l'influenceur a fait comme Steve-O de Jackass. Il a demandé au tatoueur Marcos Garau de tatouer une photo de lui sur son dos. La petite variante, c'est le message en dessous de l'image : "Le messager".

"J'ai été appelé le messager (...) à cause des dernières vidéos" a rappelé Bastos, qui avait invité son ex Belle à parler de sa coucherie avec Kevin Guedj, dans le dos de Carla Moreau. Il l'avait même testée au détecteur de mensonges, après que Kevin avait démenti sa nuit avec Belle. Depuis, Kevin et Carla sont séparés. "J'ai été le messager, le porteur d'une mauvaise nouvelle et ça me faisait pas plaisir" a-t-il avoué, "j'avais l'impression de faire la chose juste, de défendre la personne qui n'avait pas menti".

"Il y a que toi pour faire ça", "T'es un ouf", "Fallait oser"... Les internautes n'en reviennent pas du tattoo

Celui qui avait été critiqué après son passage dans Ça commence aujourd'hui a précisé en description : "Venez me dire si ça me ressemble!!!!". Du coup, il a eu énormément de commentaires en bas de sa vidéo YouTube. Sa communauté est choquée par ce tattoo : "Il y a que toi pour faire ça", "T'es un ouf", "Bastos tu es décidément le mec le plus fou", "Fallait oser", "T'es un sacré personnage toi", "Je trouve ça... comment dire ? Te vexe pas mais stupide mdr", "Se tatouer soi-même sur soi-même, ça pose question quand même", "Le plus fou des fous Bastos".

Mais le YouTubeur qui a été en couple avec Mélanie Dedigama, Kellyn Sun, Victoria Mehault ou encore Belle Longwell a reçu beaucoup de soutien pour ce nouveau tatouage. Plusieurs internautes valident : "Grave stylé", "J'adoooore l'idée", "Le meilleur des tatouages : Don't shoot the messenger. J'adoreeeeeee le sarcasme poussé à son paroxysme", "Wahou il gère le tatoueur c'est super ressemblant !", "Incroyable le tatouage purée, c'est si réaliste", "C'est ouf on dirait une vraie photo", "Loin dans le futur tu pourras le montrer et raconter tes aventures du temps de ta jeunesse folle".