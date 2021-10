Anthony Alcaraz (Les Princes et les Princesses de l'amour 5) en couple avec une prétendante ?

Anthony Alcaraz en couple avec une prétendante rencontrée dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 ?

Anthony Alcaraz a beaucoup de succès avec les femmes. On se rappelle de son bisou en off avec Kim Glow dans Les Anges 9 sur NRJ12, de son ex Cynthia (avec qui il a fait Moundir et les Apprentis Aventuriers 4 sur W9), de son ex Kellyn Sun (avec qui il était au casting de 10 couples parfaits 4 sur TFX)... Et plus récemment, Anthony Alcaraz était en couple avec Milla Jasmine sur le tournage d'Objectif Reste du Monde. Mais leur relation amoureuse n'a pas duré et le candidat de télé-réalité est attendu dans Les Princes de l'amour 9 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 5 qui sera diffusé sur W9. Et il est possible qu'il se soit trouvé une nouvelle copine.

Sam Zirah a en effet expliqué dans une vidéo YouTube que Dylan Thiry aurait été exclu du tournage Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (info sortie en premier par Shayara TV). Pourquoi ? Car "Dylan a couché en off avec la prétendante d'Anthony Alcaraz qui s'appelle Marwa et qui est donc la copine d'Anthony Alcaraz dans la vraie vie" a précisé le spécialiste télé-réalité. En clair, Anthony Alcaraz serait en couple dans la vraie vie avec sa prétendante Marwa ? Elle serait devenue sa petite amie malgré la supposée coucherie avec Dylan Thiry ?

"La prod veut virer Marwa (la prétendante d'Alcaraz)" qui aurait été "violente avec sa concurrente"

Le compte Instagram de Shayara TV a de son côté expliqué que "la prod veut virer Marwa (la prétendante d'Alcaraz) parce qu'elle a été violente avec sa concurrente. Elle lui a mis un taquet". Alors Marwa va-t-elle être virée du tournage ? Et est-elle avec Anthony Alcaraz dans la vraie vie ? Le candidat que vous verrez dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 n'a pas encore réagi pour l'instant.